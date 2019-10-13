"Газпром Арена" и "Лахта Центр" поздравили сборную России с выходом на Евро-2020

Знаковые петербургские места поменяли освещение в честь победы национальной команды.

Вечером в воскресенье, 13 октября, "Газпром Арена" и "Лахта Центр" изменили свою привычную схему освещения. Причиной этому стала разгромная победа сборной России над Кипром. Пять безответных мячей вывели нашу команду в основную часть чемпионата Европы по футболу-2020 года, матчи которого в том числе пройдут и в Петербурге.

Главный футбольный стадион Петербурга окрасился в цвета триколора, а башня "Лахта Центра" изменила расцветку на стильную сине-белую и поздравила футболистов в соцсетях.

Отметим, что в победном матче голами отличились "зенитовцы" Магомед Оздоев и Артем Дзюба.

Фото: Twitter / Газпром Арена

Видео: ВКонтакте / Лахта Центр