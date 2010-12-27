Оздоев отличился за сборную России во второй раз за два матча

Счет матча – 2:0 в пользу национальной команды.

Сборная России по футболу забила второй мяч в ворота сборной Кипра в отборочном матче к Евро-2020. На 21-й минуте отличился игрок "Зенита" Магомед Оздоев. Он отличился после передачи Дениса Черышева, забившего первый гол.

Отметим, что Оздоев ранее отличился в матче против сборной Шотландии и стал участником невольного "футбольного" скандала с участием Тины Канделаки.

После нарушения на игроке сборной России Сергее Петрове в составе команды Кипра на 28-й минуте удалили игрока.

Напомним, что в случае победы национальной команды Россия напрямую выходит на чемпионат Европы-2020, матчи которого пройдут и в Петербурге.

Фото: vk.com/teamrussia