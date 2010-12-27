Канделаки назвала Азмуна игроком сборной России по футболу

Она призвала "поаплодировать Дзюбе, Азмуну, Черчесову" после матча с Шотландией.

Защитник "Зенита" Магомед Оздоев скоро сможет вести официальный счет моментам, когда его путают с нападающим петербургского клуба Сердаром Азмуном. Новую галочку футболист наверняка поставил сегодня после выступления Тины Канделаки на форуме "Россия – спортивная держава".

Продюсер телеканала "Матч.ТВ" поблагодарила 11 октября сборную России за игру с Шотландией.

"Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Станиславу Черчесову, тем, кто вчера устроил невероятный праздник", – сказала Канделаки.

Благодарность получать приятно, только если ты действительно играл в составе в Сборной, как Оздоев. Азмун, упомянутый Канделаки, после распределения зенитовцев по национальным сборным, уехал играть за Иран.

Однако Оздоев не огорчился оговорке журналистки.

"Ничего страшного)) нас с Азмуном часто путают", – написал он в своем "Twitter".

Матч России и Шотландии в отборе Евро-2020 закончился уверенной победой российской сборной. Российская команда обыграла противника 4:0. Автором одним из голов как раз был упомянутый Магомед Оздоев, кроме него мячи забили Александр Головин и Артем Дзюба (дважды).

Ранее мы писали, что игрок "Зенита" Эмануэль Маммана поедет лечиться в Европу.

Фото: Тина Канделаки / "ВКонтакте"