Канделаки назвала Азмуна игроком сборной России по футболу

Защитник "Зенита" Магомед Оздоев скоро сможет вести официальный счет моментам, когда его путают с нападающим петербургского клуба Сердаром Азмуном. Новую галочку футболист наверняка поставил сегодня после выступления Тины Канделаки на форуме "Россия – спортивная держава".
Продюсер телеканала "Матч.ТВ" поблагодарила 11 октября сборную России за игру с Шотландией.
"Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Станиславу Черчесову, тем, кто вчера устроил невероятный праздник", – сказала Канделаки.
Благодарность получать приятно, только если ты действительно играл в составе в Сборной, как Оздоев. Азмун, упомянутый Канделаки, после распределения зенитовцев по национальным сборным, уехал играть за Иран.
Однако Оздоев не огорчился оговорке журналистки.
"Ничего страшного)) нас с Азмуном часто путают", – написал он в своем "Twitter".
Матч России и Шотландии в отборе Евро-2020 закончился уверенной победой российской сборной. Российская команда обыграла противника 4:0. Автором одним из голов как раз был упомянутый Магомед Оздоев, кроме него мячи забили Александр Головин и Артем Дзюба (дважды).
Ранее мы писали, что игрок "Зенита" Эмануэль Маммана поедет лечиться в Европу.
Фото: Тина Канделаки / "ВКонтакте"
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