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Эмануэль Маммана поедет лечиться в Европу
Сегодня, 12:48
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himif

Эмануэль Маммана поедет лечиться в Европу

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Футболист получил травму колена на матче в Екатеринбурге.

Защитник "Зенита" прошел первичное медицинское обследование после травмирования на матче с "Уралом" в Екатеринбурге.

По диагнозу, поставленному врачами, у футболиста выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Скоро Маммана отправится в крупную европейскую клинику проходить углубленное обследование.

Если последствия травмы окажутся серьезными и защитнику потребуется операция, то футболист может пропустить до 8 месяцев тренировок и матчей.

"Зенит" поддержал игрока пожеланием скорейшего выздоровления.

Ранее мы писали, что "Зенит" хочет купить Ругани у "Ювентуса".

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит, эмануэль маммана
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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