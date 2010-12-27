Эмануэль Маммана поедет лечиться в Европу

Защитник "Зенита" прошел первичное медицинское обследование после травмирования на матче с "Уралом" в Екатеринбурге.
По диагнозу, поставленному врачами, у футболиста выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Скоро Маммана отправится в крупную европейскую клинику проходить углубленное обследование.
Если последствия травмы окажутся серьезными и защитнику потребуется операция, то футболист может пропустить до 8 месяцев тренировок и матчей.
"Зенит" поддержал игрока пожеланием скорейшего выздоровления.
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Фото: fc-zenit.ru
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