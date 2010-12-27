"Зенит" хочет купить Ругани у "Ювентуса"

Защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани может продолжить свою футбольную карьеру в петербургском "Зените". Сине-бело-голубые хотят заполучить 25-летнего футболиста в грядущее трансферное окно. Сделку планируется осуществить предстоящей зимой. Об этом пишет Calciomercato.
Этим летом "Зенит" уже хотел приобрести итальянского защитника Ругани, однако сделка сорвалась из-за травмы Джорджо Кьеллини. Кроме того, к Даниэле проявляют интерес клубы АПЛ, но официальных предложений игроку пока не поступало.
Контракт Ругани с "Ювентусом" рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Серии А итальянец не сыграл ни в одном матче.
Ранее мы писали, что Малкома прооперировали только через два месяца после травмы.
Фото: Instagram / daniruga
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