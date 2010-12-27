Медведев: Малком прооперирован только через два месяца после травмы

Бразилец получил повреждение 10 августа в матче чемпионата России против московского "Динамо".

В четверг, 10 октября, стало известно о том, что полузащитника "Зенита" Малкома успешно прооперировали в Финляндии. Генеральный директор петербургской команды Александр Медведев раскрыл подробности "РИА Новостям".

Медведев заявил, что футболиста не стали сразу оперировать, потому что не видели в этом острой необходимости. Малкома прооперировали спустя 2 месяца.

Взвешенно проанализировали ситуацию, провели консилиум по итогам исследований в ведущих центрах, которые специализируются на такого рода травмах, это были в том числе и российские специалисты отметил он

Ранее медицинский штаб ФК "Зенит" принял решение прооперировать игрока после многочисленных консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России.

Напоним, что Малком получил повреждение 10 августа в матче чемпионата России против "Динамо".

Ранее мы сообщали о том, что эксперт прокомментировал предстоящий матч России и Шотландии.

Фото:malcomoliveira_97/instagram