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Медведев: Малком прооперирован только через два месяца после травмы
Сегодня, 15:11
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IRINA_CHALKINA

Медведев: Малком прооперирован только через два месяца после травмы

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Бразилец получил повреждение 10 августа в матче чемпионата России против московского "Динамо".

В четверг, 10 октября, стало известно о том, что полузащитника "Зенита" Малкома успешно прооперировали в Финляндии. Генеральный директор петербургской команды Александр Медведев раскрыл подробности "РИА Новостям".

Медведев заявил, что футболиста не стали сразу оперировать, потому что не видели в этом острой необходимости. Малкома прооперировали спустя 2 месяца.

Взвешенно проанализировали ситуацию, провели консилиум по итогам исследований в ведущих центрах, которые специализируются на такого рода травмах, это были в том числе и российские специалисты

отметил он

Ранее медицинский штаб ФК "Зенит" принял решение прооперировать игрока после многочисленных консультаций с  ведущими медицинскими центрами Европы и России.

Напоним, что  Малком получил повреждение 10 августа в матче чемпионата России против "Динамо".

Ранее мы сообщали о том, что эксперт прокомментировал предстоящий матч России и Шотландии.

Фото:malcomoliveira_97/instagram

 

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Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

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