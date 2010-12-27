Игроки "Зенита" распределились по национальным командам

Тренировки для невошедших в сборные начнутся 10 октября.

Футболисты петербургского клуба отправились в сборные, сообщает пресс-служба "Зенита". Вратарь Андрей Лунев, полузащитники Юрий Жирков, Далер Кузяев и Магомед Оздоев, защитник Вячеслав Караваев и нападающий Артем Дзюба начали подготовку к отборочным играм Евро-2020, где они сыграют 10 октября против Шотландии и 13 октября против Кипра.



Защитник Йордан Осорио присоединился к сборной Венесуэлы на товарищеские матчи против Боливии и команды Тринидад и Тобаго. Полузащитник Вильмар Барриос уехал в Колумбию на игры с Чили и Алжиром. Второй полузащитник, Роберт Мак, отправился в команду Словакии, она собирается сразиться с Уэльсом и проведет товарищеский матч с Парагваем. Нападающий Сердар Азмун уехал к сборной Ирана на отборочные игры Чемпионата Мира-2020 с Камбоджей и Бахрейном.



Футболисты, которых не распределяли по сборным, соберутся на тренировку в "Газпром"-центре 10 октября.



Ранее мы узнали, что место Малкома в "Зените" мог занять Ляказетт.

Фото: fc-zenit.ru