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В стартовый состав сборной России по футболу попали два "зенитовца"
Сегодня, 18:21
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arteliseev

В стартовый состав сборной России по футболу попали два "зенитовца"

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Матч против сборной Кипра пройдет на столичном стадионе в Никосии.

Вечером 13 октября был объявлен стартовый состав российской команды на матч отборочного раунда Евро-2020 против Кипра. В числе первых одиннадцати игроков страны – два представителя петербургского "Зенита", Артем Дзюба и Магомед Оздоев. Также против киприотов с первых минут выйдут Гилерме, Кудряшов, Джикия, Семёнов, Петров, Ахметов, Головин, Ионов и Денис Черышев. В запасе остались Андрей Лунев, Джанаев, Бакаев, Караваев, Жирков, Чистяков, Игнатьев, Беляев, Кузяев, Могилевец, Комличенко, Соболев.

Отметим, что начало матча в 19:00. В случае победы или даже ничьей наша команда выходит в основную часть чемпионата Европы-2020, матчи которого пройдут в Петербурге.

Фото: vk.com/teamrussia

Теги: сборная россии по футболу
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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