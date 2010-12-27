Россия отдохнула на Кипре – 5:0 и путевка на Евро-2020

Летом 2020 года Россия примет участие в предстоящем футбольном чемпионате Европы.

Матч в Никосии против сборной Кипра в рамках отбора на Евро-2020 завершился разгромной победой национальной команды – 5:0. В первом тайме отличились Денис Черышев и Магомед Оздоев.

Во втором тайме голы забили Артем Дзюба, Александр Головин и снова Денис Черышев.

Национальная команда набирает 21 очко и за два тура до конца отборочного цикла выходит в финальную часть турнира. Сборной России предстоят еще два матча – 16 ноября против сборной Бельгии и 19 ноября против команды Сан-Марино.

Фото: vk.com/teamrussia