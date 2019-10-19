В "Нафтогазе" прокомментировали заявление Миллера по цене на газ для Украины

Миллер 18 октября рассказал, что цена на газ для Украины может быть на 20% снижена.

Исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прокомментировал заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ. Об этом сообщило "РИА Новости".

Миллер 18 октября рассказал, что цена на газ для Украины может быть на 20% ниже, чем поставки из Западной Европы этого же российского газа. Витренко подтвердил эти слова с некоторой оговоркой.

Исполнительный директора "Нафтогаза" отметил, что для заключения контракта нужно, чтобы "Газпром" работал по европейским правилам и не злоупотреблял своим положением на рынке.

По словам Витренко, "Газпром" не разрешает европейским компаниям переносить точки передачи газа на украинско-российскую границу, блокирует экспорт газа из Средней Азии и не заключает контрактов на транспортировку газа с другими компаниями.

Ранее на Piter.TV: Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" иск на $11 млрд.

Видео: Yoytube/ Телеканал ICTV; Președintele Igor Dodon