Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" иск на $11 млрд

Об этом в соцсетях написал исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Менеджер компании заявил, что 1 ноября россияне получат исковые требования на сумму более $11 млрд. Украинской стороной эта сумма расценивается как компенсация за прекращение транзита газа через территорию страны.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что между Россией и Украиной необходимо урегулировать все судебные споры в "газовой" сфере перед заключением нового "транзитного" контракта.

Ранее на Piter.TV – "Газпрому" отключили иностранную технику через спутник

Видео: YouTube/Gazprom