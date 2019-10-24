"Нафтогаз" раскритиковал решение начать отопительный сезон в Киеве

Специалисты не видят смысла отапливать пустые школьные классы, так как ученики уйдут на каникулы.

В компании "Нафтогаз" подвергли критике решение киевских властей начать отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Иностранцы заявили, что действия Владимира Кличко по данному вопросу не будут эффективными. Ранее глава города объявил, что отопление начнется с 25 октября.

Они напомнили, что со следующей недели начинаются осенние каникулы у школьников. Из-за этого начинать отапливать пустые помещения нет смысла. "Нафтогаз" посоветовал властям Киева допустить частичное отопление на выбранных объектах. Такими предлагают сделать больницы, поликлиники и детские сады.

Эксперты напомнили, что согласно прогнозам синоптиков, в столице Украины будет держаться хорошая погода, а заморозки не наблюдаются в ближайшее время.

В "Нафтогазе" посоветовали подходить к данному вопросу выборочно, а не включать отопление сразу всем потребителям. В частности, там допускают начало подачи тепла в детсады и больницы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в "Нафтогазе" прокомментировали заявление Миллера по цене на газ для Украины.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Жители

