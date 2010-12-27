Силуанов заявил готовности Российской экономики к падению цен на нефть

По его словам, Россия сможет пережить падение цен за счет золотого резерва.

Глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала CNBS заявил, что Российская экономика сможет пережить падение цен на нефть. На помощь придет золотой резервный запас.

По словам Силуанова, бюджет основывается на правилах, которые определяют цены на нефть в $42 за баррель. Вне зависмости от скачка цен, средства для выполнения всех поставленных планов найдутся.

Он заверил, что Москву устраивает текущий курс на "черное золото".

Россия на данный момент занимает пятое место в мире по запасам золотого резерва. По данным на 1 сентября 2019 года, золотой запас России составил 2230 тонн. Он составляет более 7% ВВП. Силуанов уверяет, что за счет этих ресурсов государство сможет нормально функционировать на протяжении трех лет, вне зависимости от цен на нефть.

Ранее мы говорили, что цены на газ для Украины станут "рыночными".

Фото: pixabay.com