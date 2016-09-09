Цена на газ для населения Украины станет рыночной в 2020 году

В 2020 году цена на газ для населения Украины станет "рыночной", об этом заявил директор ООО "Газоснабжающая компания" НАК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович. Об этом сообщил "РБК-Украина".
Директор "Нафтогаза" отметил, что компания выбирает цену, выбирая из четырех возможных схем.
Цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности.
Максим Рабинович
Также на Украине с 1 января 2020 года в силу вступит новый закон об отмене спецобязательств "Нафтогаза". После этого цена на газ точно возрастет.
За три года в Ленобласти появится еще 21 заправочная станция, использующая природный газ.
Видео: YouTube/ Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"; Газпром нефть
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