Цена на газ для населения Украины станет рыночной в 2020 году

Директор "Нафтогаза" отметил, что компания выбирает цену, выбирая из четырех возможных схем.

В 2020 году цена на газ для населения Украины станет "рыночной", об этом заявил директор ООО "Газоснабжающая компания" НАК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович. Об этом сообщил "РБК-Украина".

Директор "Нафтогаза" отметил, что компания выбирает цену, выбирая из четырех возможных схем.

Цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. Максим Рабинович

Также на Украине с 1 января 2020 года в силу вступит новый закон об отмене спецобязательств "Нафтогаза". После этого цена на газ точно возрастет.

За три года в Ленобласти появится еще 21 заправочная станция, использующая природный газ.

Видео: YouTube/ Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"; Газпром нефть