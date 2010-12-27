За три года в Ленобласти появится еще 21 заправочная станция, использующая природный газ

Соответствующая «дорожная карта» по развитию рынка газомоторного топлива до 2023 года была подписана в рамках IX Петербургского международного газового форума.

За три года в Ленинградской области появится еще 21 заправочная станция для транспорта, где в качестве топлива используется природный газ.

Соответствующая "дорожная карта" по развитию рынка газомоторного топлива до 2023 года была подписана в рамках IX Петербургского международного газового форума. Под документом поставили подписи заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов. Со стороны "Газпрома" ответственным за реализацию документа является ООО "Газпром газомоторное топливо".

Так, АГНКС появятся во Всеволожске, Пикалево, Сосново, Сосновом Бору, Тосно, Горелово, Луге, Волхове, Сланцах, Сертолово и Янино. Особое внимание уделяется обустройству заправок вдоль федеральных и региональных дорог, что позволит транспорту заправляться по пути. Так, станции будут построены на скоростной трассе М-11 у посёлка Ям-Ижора, у посёлка Синявино на Мурманском шоссе, в Выборге у трассы "Скандинавия" и в районе посёлка Огоньки на Выборгском шоссе.



Кроме того, будут подобраны участки для размещения заправок в Усть-Луге, Киришах, Приозерске и Светогорске.

Источник: пресс-служба ЛО