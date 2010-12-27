На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Алексей Оржель пояснил позицию Украины.

В Киеве увязали прямые поставки газа на Украину из РФ с компенсациями по арбитражам. Алексей Оржель заявил, что при обсуждении транзита газа на 2020 год Украина ставит вопрос о компенсации долгов.

Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей прокомментировал спикер

Глава Минэнерго Украины заявил, что компенсация может быть возмещена за счет пакетного предложения по поставкам. Он не исключил того, что страны смогут договориться о прямых поставках газа. По поводу объемов и сроков поставок Украины будет советоваться с европейскими представителями. Оржель заметил, что для иностранных партнеров этот момент тоже является важным. Стоимость газа должна быть привязана к цене на европейских хабах.

Цена будет не политической, это не будет скидка. Это будет четкая цена по европейским индикаторам. Только по этим индикаторам мы можем говорить о механизмах каких-либо компенсаций, тех величин, которые уже зафиксированы добавил чиновник

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина озвучила условия прямых поставок газа из России.

Фото: Pixabay.com

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