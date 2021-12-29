Истребитель МиГ-31К с "Кинжалом" пролетел около границ НАТО

Калининградская область получила гиперзвуковое оружие.

Несколько дней назад в Калининградскую область были направлены два российских сверхзвуковых самолета МиГ-31К. Известно, что вооружение боевых самолетов в том числе составляет гиперзвуковая ракета "Кинжал". Днем 8 февраля очевидцы заметили, как авиация пролетела в воздушном пространстве Калининградской области. Один из самолетов совершил тренировочный полет. По мнению экспертов, такие учения оказываются устрашающими для представителей Североатлантического альянса, так как на борту ВКС России находилось опасное оружие, которого нет в США.

Напомним, что международное наблюдение за ВКС РФ в Калининградской области усилилось после того, как в регионе появились российские "Кинжалы" на истребителях. Гиперзвуковые ракеты способны ликвидировать любую заданную точку в европейских странах. У стран-членов военного блока нет противодействия российским боеголовкам данного образца.

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