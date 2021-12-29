Народная милиция ДНР: в Донбасс прибыли наемники из Польши

Поляки прибыли под видом инструкторов, утверждают в ведомстве.

В Донбасс прибыли наемники из Польши. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В ведомстве уточнили, что иностранцы были замечены на территории подконтрольной Киеву. Руководство ДНР предполагает, главная цель наемников заключается в совершении диверсионно-террористических актов. Всего насчитано 20 человек.

Указанные лица разговаривают на польском языке и прибыли для выполнения задач в зоне ответственности 24-й механизированной бригады <…> На территорию Украины поляки прибыли под видом инструкторов, направленных для участия в учебно-тренировочной миссии по подготовке украинских военнослужащих. из сообщения УНМ ДНР

Ожидается, что перед возможным началом наступления ВС Украины на Донбасс поляки попытаются нанести значимый урон объектам гражданской инфраструктуры, чтобы вынудить силы ДНР на ответные действия.

Ранее военнослужащие ВКС РФ уничтожили в Сирии лидера чеченских боевиков.

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