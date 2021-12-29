Военнослужащие ВКС РФ уничтожили в Сирии лидера чеченских боевиков

Миссия по ликвидации боевика прошла успешно.

Российские военнослужащие из Воздушно-космических сил уничтожили в Сирии лидера чеченских боевиков. Об этом рассказали журналисты издания "Русская весна". В социальных сетях СМИ разместило ролик, на котором запечатлен кадр с моментом ракетного удара по лидеру региональных террористов Муслима Шишани.

Журналисты объяснили, что некоторое время назад авиация России провела специальную операцию на территории Идлиба. В результате воздушной атаки по месту скопления боевиков был ликвидирован главарь движения в Сирии Муслим Шишани (по другому имени - Мурад Маргошвили). Мужчина являлся последним крупным террористом чеченского происхождения, который действовал на территории арабской республики в регионе.

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