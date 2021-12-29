В Смоленской области ликвидировали подпольную нарколабораторию

Правоохранители изъяли 15 кг наркотиков и около 50 кг прекурсоров для его производства.

В Смоленской области полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По информации ведомства, "накрыли" лабораторию еще в сентябре 2021 года. Тогда же задержали подозреваемого в производстве запрещенных веществ и ответственного за их сбыт. В его доме обнаружили емкости с жидкостью, холодильные камеры и пакеты с сухим веществом. Всего правоохранителями было изъято 15 кг наркотиков и около 50 кг прекурсоров для его производства.

Вскоре выяснилось, что к созданию нарколаборатории может быть причастен житель Орловской области, который нанял задержанного полицейскими мужчину. Злоумышленника объявили в федеральный розыск, однако позже его нашли в одном из районов Смоленской области.

Возбуждены уголовные дела по статье о покушении на сбыт наркотиков, незаконном хранении оружия и боеприпасов и незаконном производстве прекурсоров. Обоих фигурантов отправили в СИЗО.

Ранее пограничники обнаружили тайник с краснокнижной рыбой в Хабаровском крае.

Видео: МВД Медиа