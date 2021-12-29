Пограничники обнаружили тайник с краснокнижной рыбой в Хабаровском крае

В нежилом строении было спрятано 2,5 тонны калуги и осетра.

В Хабаровском крае был обнаружен тайник, в котором находилось более 2,5 тонны рыбы, занесенной в Красную книгу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По информации ведомства, в нежилом строение, расположенном в Николаевском районе, находились замороженные туши калуги о осетра – 65 и девять экземпляров соответственно. Общий вес составил 2,5 тонны. Ущерб оценили в 18,5 миллиона рублей.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

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