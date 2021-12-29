Мать бросила свою дочь в вольер к медведю в зоопарке Ташкента. Видео

Хищник не тронул ребенка. Девочка получила ушибы.

В зоопарке Ташкента женщина бросила свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка. Соответствующее видео оказалось в распоряжении Telegram-канала SHOT.

Инцидент произошел 28 января. Молодая женщина на глазах у других посетителей сбросила ребенка в вольер к хищнику. Очевидцы пытались предотвратить это, однако девочка все же упала к медведю с пятиметровой высоты.

Медведь Зузу медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел. Работники отдела "Хищные" быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел. из сообщения пресс-службы Ташкентского зоопарка

Ребенка оперативно извлекли из вольера. Прибывшая на место ЧП медицинская сестра зафиксировала у девочки ушибы, видимых серьезных травм не обнаружили. Руководство зоопарка заявило, что все расходы по оказанию медпомощи пострадавшей оно берет на себя.

В генпрокуратуре Узбекистана заявили о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на умышленное убийство, предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы, максимум - пожизненное заключение.

В зоопарке отметили, что медведь Зузу, который живет здесь почти пять лет, всегда отличался "общительностью, игривостью и открытостью к публике". В учреждении отметили, что у хищника нет озлобленности по отношению к человеку.

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Видео: Telegram / SHOT