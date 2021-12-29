В деревне Ермолино ищут заплутавшего тигренка

Жителей просят сообщать о звере.

В деревне Ермолино Московской области ищут заплутавшего тигренка. Об этом журналистам рассказали представители регионального управления Министерства природы. Известно, что местные жители зафиксировали следы детеныша дикого зверя. Это произошло на территории Дмитровского городского округа.

Обнаружены следы крупного животного породы кошачьи, возможно, тигренка. пресс-служба Минприроды по Подмосковью

Инспекторы охотнадзора работают на месте. К ним присоединились правоохранительные органы. Ведутся поиски дикого зверя. О ситуации оповещены все соседние охотничьи хозяйства. Населению региона власти рекомендуют не приближаться к тигрёнку, а при его появлении звонить по номеру "112".

Амурский тигр покрасовался перед людьми в Приморье.

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