Амурский тигр покрасовался перед людьми в Приморье

Автомобиль и находящиеся в нем люди не испугали животное.

В Приморье молодые люди запечатлели на видео амурского тигра, который дефилировал перед ними по лесной дороге. Об этом сообщается в Telegram-канале Центра "Амурский тигр".

Ролик был снят 3 января в Тернейском районе. Хищник вышел на дорогу в светлое время суток. Автомобиль и находящиеся в нем люди не испугали животное. В Центре отметили, что такая продолжительная встреча с амурским тигром является большой редкостью.

Видимо, тигр уж очень сам себе нравится и не может больше держать такую красоту в тайне. из сообщения Центра "Амурский тигр"

Вскоре тигр все же ушел с дороги и свернул в чащу.

В ноябре 2021 года россияне встретили тигра на оживленной трассе на дорогу между Уссурийском и Владивостоком.

Видео: Telegram / Центр "Амурский тигр"