Россияне встретили тигра на оживленной трассе

Животное вышло на дорогу между Уссурийском и Владивостоком.

Россияне встретили тигра на оживленной автомобильной трассе. Об этом рассказали представители дальневосточного центра "Амурский тигр" в собственном Instagram-аккаунте. Специалисты уточнили, что местные жители увидели дикого гостя на участке дороги, расположенном между Уссурийском и Владивостоком. Зверь просто прогуливался вдоль шоссе. Когда к нему приблизилась машина, он предпочел развернуться и скрыться в лесном массиве. Эксперты напомнили, что появление хищника в таком месте необычно.

Большие транспортные артерии и многочисленные населенные пункты представляют для тигров трудно преодолимую преграду, которая, можно сказать, отсекает от основной тигриной популяции, обитающей на Сихотэ-Алине, отдельную юго-западную группировку. пресс-служба "Амурского тигра"

Однако некоторые самцы все же способны преодолевать участок в поисках самки.

На севере Хабаровского края впервые заметили амурского тигра.

Фото и видео: Instagram / amurtigercenter