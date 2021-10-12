На севере Хабаровского края впервые заметили амурского тигра

Хищника зафиксировала фотоловушка в регионе, несвойственном для его обитания.

На севере Хабаровского края впервые за всю историю наблюдений заметили амурского тигра. Хищника засняла фотоловушка, установленная фотографом Михаилом Коростелевым. Об этом сообщается на сайте центра "Амурский тигр".

Зверя обнаружили на побережье бухты Врангеля, около Шантарских островов. По словам Коростелева, фотоловушка находится здесь на протяжении трех лет. В ее объектив попадали в разное время олени, лисы, медведи и другие животные.

В этом году, уезжая оттуда, я оставил ловушку еще на месяц. Товарищ забрал ловушку и привез мне. Каково же было мое удивление, когда я, просматривая "улов", увидел на одном из кадров тигра! Михаил Коростелев, фотограф

По словам специалистов, хищники могут оказываться в несвойственных для их обитания регионе, если по какой-то причине они потеряли собственный участок и не сумели потеснить соседей.

Гендиректор "Амурского тигра" Сергей Арамилев заявил, что центр продолжит сбор информации о новом жителе, которая будет использована при проведении грядущего учета хищника.

Ранее в Приморье тигр загнал грибников на дерево.

Видео: Youtube/Центр "Амурский тигр"