В Приморье тигр загнал грибников на дерево

Животное "держало" людей в лесу около 40 минут.

В Приморье амурский тигр загнал грибников на дерево. В социальных сетях появился ролик с данным инцидентом. Известно, что опасная ситуация для местных жителей возникла на территории села Соколовка. Люди едва спаслись от хищника. В настоящее время сообщается о том, что пострадавших нет.

Когда у нас есть конфликтный тигр, работают все структуры, в том числе Центр "Амурский тигр". Здесь не та ситуация, просто люди встретили тигра - на то он и лес. Я всем рекомендую носить фальшфейер, хлопушки для спокойствия. Юрий Мосальский, глава Лазовского муниципального округа "РИА Новостям"

Грибники смогли заснять видео, находясь на дереве. На кадрах видно, что внизу ходит дикий зверь, который рычит. Грибники уточнили, что отошли от населенного пункта примерно на один километр и неожиданно встретили "местного". На дереве людям пришлось просидеть около 40 минут, после чего зверь ушел. По мнению экспертов, если бы животное захотело напасть, то у людей не осталось бы шанса залезть на дерево. Однако сейчас тигр был сыт и доволен.

В Приморье шесть медвежат-сирот выпустили в тайгу после реабилитации.

Фото и видео: Telegram /