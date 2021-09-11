В Приморье шесть медвежат-сирот выпустили в тайгу после реабилитации

Животные научатся самостоятельной жизни до наступления холодов.

Шесть гималайских медвежат-сирот после реабилитации выпустили в тайгу в Приморье. Об этом рассказали представители межрегиональной общественной организации "Центр "Тигр". Туда дикие звери попали еще в начале 2021 года. Нескольких животных подкинули к воротам учреждения, а некоторых спасли сотрудники Охотнадзора или местные жители. Сейчас каждый из детенышей гималайского медведя весит порядка 20 килограммов.

Пришло время расставаний с нашими любимыми подопечными - самые любимые и волнительные моменты в нашей работе. Шесть медвежат вернулись в родной дом: из двухкилограммовых комочков выросли упитанные молодые медведи. пресс-служба центра "Тигр"

Эксперт объяснили, что до зимних холодов медведи должны привыкнуть к самостоятельному существованию. Они смогут питаться дикими яблоками, рябиной, кедровыми орехами, желудями, личинками муравьев и растениями. Также малышам придется искать себе убежище.

Сотрудники центра "Велес" вырастили в Петербурге арбузы.

Фото и видео: МРОО "Центр "Тигр"