  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сотрудники центра "Велес" вырастили в Петербурге арбузы
Сегодня, 10:43
112
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудники центра "Велес" вырастили в Петербурге арбузы

0 0

Арбузами в "Велесе" кормят мишек.

Сотрудникам центра по спасению диких животных "Велес" удалось вырастить в Петербурге арбузы. Об этом накануне сообщили в группе Центра в "ВКонтакте".

Пользователи поразились тому, что ягода выросла в северном климате, и стали гадать, как же это получилось сделать. 

Арбузами в "Велесе" питаются медведи. Также из овощей и фруктов центр закупает дыни, яблоки, картофель. 

В центре животные проходят реабилитацию. Piter.TV показал, как лис и енотовидных собак выпустили в естественную среду обитания. 

Фото: ВКонтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным

Теги: арбуз, велес, дикие животные
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии