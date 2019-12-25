Сотрудники центра "Велес" вырастили в Петербурге арбузы

Арбузами в "Велесе" кормят мишек.

Сотрудникам центра по спасению диких животных "Велес" удалось вырастить в Петербурге арбузы. Об этом накануне сообщили в группе Центра в "ВКонтакте".

Пользователи поразились тому, что ягода выросла в северном климате, и стали гадать, как же это получилось сделать.

Арбузами в "Велесе" питаются медведи. Также из овощей и фруктов центр закупает дыни, яблоки, картофель.

В центре животные проходят реабилитацию. Piter.TV показал, как лис и енотовидных собак выпустили в естественную среду обитания.

Фото: ВКонтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным