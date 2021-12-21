Шойгу заявил о создании авиаполка истребителей МиГ-31К с ракетами "Кинжал"

Глава Минобороны РФ напомнил о вооружении самолетов гиперзвуковым оружием.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил о создании авиаполка отечественных истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Подразделение находится в составе Воздушно-космических сил. Соответствующее заявление чиновник сделал во время расширенной коллегии профильного ведомства. Мероприятие проводилось при участии президента Владимира Путина и было посвящено итогам года.

Сформирован отдельный авиационный полк, вооружённый самолетами МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Напомним, что ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал" гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. Согласно сведениям, полученным от компании-разработчика оружия, дальность боеголовки составляет до двух тысяч километров. ракета способна нести как ядерные, так и обычные заряды.

Шойгу сообщил о запуске в космос аппарата "Купол".

Фото и видео: kremlin.ru