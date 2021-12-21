Шойгу сообщил о запуске в космос аппарата "Купол"

Пятый аппарат вошел в состав ЕКС России.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу сообщил о запуске в космос пятого аппарата "Купол", предупреждающем о ракетном нападении. Соответствующими сведениями чиновник поделился с коллегами на расширенной коллегии профильного ведомства при участии президента Владимира Путина. Мероприятие посвящено результатам текущего года. В настоящее время Москва совершенствует свои возможности и развивает технологии по управлению Единой космической системой.

Наращиваются боевые возможности и технологии управления Единой космической системы. Запущен пятый космический аппарат "Купол". Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Чиновник напомнил военнослужащим о том, что завершены работы по строительству Западного модернизированного командного пункта ЕКС. Объект уже передан в опытную эксплуатацию.

Шойгу: более 5 тыс. основных образцов вооружения поставлены в ВС РФ.

Фото и видео: kremlin.ru