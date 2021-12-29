СМИ: вероятное размещение МиГ-31К под Калининградом станет сигналом для НАТО

Установленные на самолетах "Кинжалы" представляют опасность для западноевропейских стран, считает журналист Себастьен Роблин.

Возможное размещение под Калининградом ракет "Кинжал" является сигналом для Североатлантического альянса. Об этом в своей статье, опубликованной в журнале Forbes, пишет журналист Себастьен Роблин.

По мнению автора, появление в Прибалтике истребителя МиГ-31К с вероятно установленным на нем "Кинжалом" представляет "угрозу возмездия" Европе, если НАТО вмешается в военные действия, которые Россия якобы планирует против Украины.

Роблин подчеркивает, что эти ракеты, мощность которых в десятки раз больше сброшенной на Хиросиму бомбы, способны за несколько минут долететь до столиц большинства западноевропейских столиц.

Напомним, накануне очевидцы заметили в Калининградской области два российских сверхзвуковых самолета МиГ-31К. Предположительно, они были оснащены гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", способными ликвидировать любую заданную точку в европейских странах. На данный момент у стран-членов НАТО нет противодействия данному виду вооружений.

Ранее посольство РФ приветствовало желание США обсудить гарантии безопасности.

Фото: Минобороны РФ