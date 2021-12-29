Посольство РФ приветствовало желание США обсудить гарантии безопасности

В диппредставительстве указали на однобокость понимания этой концепции Вашингтоном.

Российское посольство в Соединенных Штатах приветствует желание Вашингтона обсуждать предложенные Москвой гарантии безопасности, однако американская сторона понимает данную концепцию однобоко. Об этом сообщается на официальной странице диппредставительства в Facebook.

Отмечается, что США концентрируются на теме прав стран свободно выбирать военные союзы, но в то же время игнорируют обязательство не укреплять свою безопасность за счет других.

Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет для нас экзистенциональную угрозу. из сообщения посольства РФ в США

Напомним, 17 декабря 2021 года Москва опубликовала проекты договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В них российская сторона настаивает на юридических гарантиях нерасширения Североатлантического альянса на восток, отказе присоединения к блоку Украины, а также от создания военных баз на территории постсоветских государств.

Ранее в Белом доме заявили, что США выступают против немедленного ужесточения санкций против "Северного потока - 2".

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