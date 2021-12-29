Псаки: США выступают против немедленного ужесточения санкций против "Северного потока —2"

В Белом доме объяснили, в каком случае газовому проекту будет отказано.

Официальный представитель администрации американского президента Джен Псаки заявила о том, что США выступают против немедленного ужесточения санкций против "Северного потока —2". Об этом чиновница упомянула во время регулярного брифинга с журналистами в Белом доме. Уже на данном этапе власти страны планируют ввести новые ограничения в отношении участников энергетического проекта.

Есть разногласия между нами и некоторыми в Конгрессе, теми, кто полагает, что введение санкций в отношении "Северного потока" сейчас будет эффективным. Мы не соглашаемся. Мы считаем, что это средство воздействия. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Американка полагает, что данное влияние обеспечивается за счет массовых заявлений о том, что российский газовый проект не продвинется дальше в случае вооруженного вторжения Москвы на территорию Киева. Белый дом однозначно не ответил на вопрос со стороны прессы о том, могут ли американские союзники считать, что якобы возможную мощную кибератаку против Украины из России предлогом для того, чтобы предпринять новые попытки по отказу введения газопровода в работу. Псаки добавила, что США не считают "Северный поток-2" хорошей сделкой для Европы.

Белый дом переадресовал вопрос о возможности увеличения добычи нефти в США энергокомпаниям.

Фото и видео: Белый дом

