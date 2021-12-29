Белый дом переадресовал вопрос о возможности увеличения добычи нефти в США энергокомпаниям

Джен Псаки рассказала о планах США по СПГ, снижению цен на бензин.

Белый дом переадресовал вопрос о возможности увеличения добычи нефти в США национальным энергетическим компаниям. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне упомянула официальный представитель администрации американского президента Джо Байдена. Джен Псаки не стала уточнять, будут ли чиновники добиваться от профильных предприятий увеличения объемов по добычи ресурсов на территории страны.

Что касается того, может ли речь идти о добыче нефти в более значительных объемах - ну, я бы адресовала вас к нефтяным компаниям, чтобы выяснить, какие у них имеются доступные месторождения. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме добавили, что по их мнению, компании сейчас не занимаются этим вопросом. Администрация Байдена изучает варианты, при которых можно будет снизить стоимость на бензин для обычных граждан страны. Таким образом Псаки ответила на вопрос корреспондента о том, готов ли президент добиваться наращивания объемов добычи нефти из-за сохраняющихся высоких цен на энергетические носители, а также в связи с динамикой взаимодействия с ОПЕК+.

Джен Псаки предпочла уйти от прямого ответа на вопрос о том, рассматривается ли американским правительством предложение по увеличению стоимости лицензий на экспорт сжиженного природного газа.Она добавила, что ей нечего сказать об этом, так как сейчас только разрабатывается предварительный план по внедрению дополнительных шагов от администрации.

В США обсуждают с Европой диверсификацию поставок газа.

Фото и видео: Белый дом

