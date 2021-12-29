В США обсуждают с Европой диверсификацию поставок газа

Джен Псаки оценила возможность поставок энергоресурсов в ЕС в случае вторжения РФ на Украину.

В США заявили, что обсуждают с Европой диверсификацию поставок газа. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель администрации американского президента Джо Байдена.Джен Псаки уточнила, что Вашингтон поддерживает по данному вопросу контакты с партнерами и союзниками в регионе. Это необходимо сторонам на случай военного вторжения РФ на территорию Украины и дальнейшей эскалации конфликта на границе.

Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнерами, а также крупными поставщиками по поводу того, что можно сделать, и каким образом мы можем увеличить запасы для удовлетворения их потребностей. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Азербайджан и Япония официально предложили помочь Европе поставками газа, если произойдет обострение конфликта на Украине. Японский министр по экономике, торговле и промышленности Коити Хагиуда считает, что Токио хотел бы "внести вклад в международное сообщество".

США пригрозили Китаю в случае дестабилизации в Европе.

Фото: Белый дом