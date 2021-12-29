Джен Псаки оценила связь Белого дома и Пекина.

США пригрозили Китаю в случае дестабилизации в Европе. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне рассказала официальный представитель американского президента Джо Байдена. Джен Псаки заметила, что дестабилизация в европейском регионе скажется на национальных интересах Китая в частности. При этом Белый дом готов поддерживать контакты с Пекином на высоком уровне. Американцы привлекают внимание КНР к существующей напряженности между РФ и Украиной. Таким образом чиновница оценила проведенную встречу между Владимиром Путином и Си Цзиньпином.

Наше видение состоит в том, что мы поддерживаем собственные контакты с Китаем. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме напомнили прессе о том, что прямые контакты с Пекином поддерживаются на самом высоком уровне. Они включают в себя обсуждение актуальных международных вызовов.

Байден в реальном времени следил за ликвидацией главаря террористов в Сирии.

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