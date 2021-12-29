Байден в реальном времени следил за ликвидацией главаря ИГ* в Сирии

В Белом доме рассказали, что делал президент США во время спецоперации против боевиков.

Американский президент Джо Байден в реальном времени следил за ликвидацией главаря ИГ (* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ), Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель администрации Вашингтона Джен Псаки. Чиновница заметила, что лидер страны отслеживал все этапы проведения специальной операции на северо-западе Сирии против руководителя боевиков Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши.

Ночью президент отслеживал ключевые моменты операции в режиме реального времени в ситуационной комнате Белого дома. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что президент США в официальном письменном заявлении, распространенном Белым домом, сообщил об уничтожении главаря террористов в Сирии. При этом в числе американских военных потерь нет. Пентагон также опубликовал фотографии с места проведения спецоперации. в СМИ рассказали о том, что при ликвидации Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши жертвами стали дети. Этот факт позднее признали в Белом доме. Ответственность за трагедию чиновники США возложили на террористов.

ВВС США в течение двух часов наносили удары по Идлибу.

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