Путин: два военных корабля и четыре подлодки будут заложены на верфях РФ

По словам президента, данные виды вооружения не имеют аналогов в мире.

Президент России Владимир Путин заявил о строительстве новых надводных и подводных судов на отечественных верфях. Об этом он сказал в ходе своего выступления на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2021".

По словам российского лидера, в настоящее время строятся субмарины и два современных корабля.

Наращивается потенциал Военно-морского флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца. Владимир Путин, президент РФ

Он подчеркнул, что данные виды вооружения не имеют аналогов в мире. В частности, глава государства заявил о создании авиационно-ракетного комплекса "Кинжал", а также БПЛА "Охотник".

Ранее мы сообщали, что в России ведется разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95. Новинка предназначена для бомбардировщиков Ту-22М3М и Ту-160М, а также для ПАК ДА.

Видео: Kremlin.ru