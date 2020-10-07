В России создают гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95

Опытные образцы изделия уже проходили испытания.

В России ведется разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95. Об этом заявил начальник военной академии Генерального штаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий в статье для журнала "Военная мысль".

По его словам, в настоящее время гарантией успеха в боевых действиях является господство в воздушно-космической сфере. Превосходства можно достичь, уверен Зарудницкий, благодаря ударной и истребительной авиации.

В этих целях для Воздушно-космических сил разрабатываются и принимаются на вооружение <…> стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95. Владимир Зарудницкий, начальник военной академии Генштаба

Источник в ОПК рассказал в беседе с "РИА Новости", что новая ракета предназначена для бомбардировщиков Ту-22М3М и Ту-160М, а также для ПАК ДА. Он подчеркнул, что опытные образцы данного изделия уже проходили некоторые испытания.

Ранее мы сообщали, что серийное производство вертолетного двигателя ВК-650В начнется в 2023 году. Он разработан сотрудниками Объединенной двигателестроительной корпорации. Силовая установка призвана заменить американские двигатели Pratt&Whitney, которые сейчас стоят на отечественных вертолетах. Ожидается, что новинка должна по показателям превзойти аналоги.

Фото: Минобороны РФ