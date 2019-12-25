СМИ: Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом

Тестовый запуск состоялся в августе 2020 года.

Китай с помощью ракеты-носителя осуществил запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, который способен нести ядерный заряд. Об этом информирует издание Financial Times, ссылаясь на информированные источники.

По данным СМИ, запуск состоялся в августе текущего года. Ракета облетела планету через низкоорбитальное пространство, а затем снизилась, чтобы достичь своей цели. Летательный аппарат не смог поразить мишень, так как недолет составил порядка 30 километров.

Несмотря на это, утверждают источники FT, тестовый запуск показал, что Китай добился определенных успехов в области гиперзвукового оружия и был намного более продвинутым, чем предполагали официальные лица Соединенных Штатов.

Ранее в Турции испытали мини-ракету для беспилотных летательных аппаратов.

Фото: pixabay.com