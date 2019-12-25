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В Турции испытали мини-ракету для беспилотников
Сегодня, 8:28
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В Турции испытали мини-ракету для беспилотников

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Боеголовка получила название METE.

В Турции испытали мини-ракету для беспилотников. Об этом в собственном Twitter-аккаунте  сообщил руководитель местной оборонной промышленности Исмаил Демир. Малогабаритный боеприпас получил наименование METE. Он предназначен для вооружения квадрокоптеров, а также наземных беспилотных платформ и пехоты. 

Ракета создана турецкой компанией Roketsan для ведения боя в городских условиях. В презентационном ролике специалисты показали испытания боеприпаса. Калибр  - 40 мм. На кадрах видно, что дрон с пусковой установкой успешно ликвидировал наземную мишень ракетой METE.

Напомним, что впервые ракету под названием Yatağan Анкара представила общественности в 2019 году. Позже боеприпас решили переименовать в честь местного лучника Мете Газоза. Спортсмен завоевал Турции золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. METE способна поражать легкие укрепления, транспорт и живую силу противника, находящуюся на расстоянии до 1 тысячи км. При этом максимальное отклонение от цели не превышает одного метра. 

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Фото: Pixabay.com

Теги: mete, мини-ракета, турция
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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