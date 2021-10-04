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В России впервые испытали ракету "Циркон" с атомной подлодки

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В Минобороны РФ считают, что испытания ракеты прошли успешно.

Атомная подлодка "Северодвинск" успешно выполнила первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны России.

Стрельба из надводного положения АПЛ состоялась в акватории Баренцева моря. В оборонном ведомств страны заявили, что испытания "Циркона" прошли успешно.

По данным объективного контроля, полёт ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель.

из сообщения Минобороны РФ

Ранее мы сообщали, что фрегат "Адмирал Головко" выведут на ходовые испытания в середине 2022 года.

Видео: Министерство обороны России

Теги: атомная подводная лодка, баренцево море, испытания ракеты циркон, стрельбы
Категории: Новости России, Лента новостей,

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