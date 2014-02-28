Фрегат "Адмирал Головко" выведут на ходовые испытания в середине 2022 года

В боевом составе Северного флота сейчас два фрегата проекта 22350 - "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".

В Петербурге "Северная верфь" планирует вывести на ходовые испытания фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 в середине 2022 года. Об этом в субботу, 21 августа, сообщил генеральный директор предприятия Игорь Орлов.

По словам Орлова, фрегат согласно планам должен выйти на испытания "в середине следующего года".

Отметим, в боевом составе Северного флота сейчас два фрегата проекта 22350 - "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов". Их основное ударное оружие - ракетный комплекс "Калибр-НК". "Адмирал Горшков" принимает участие в испытаниях гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон".

Ранее на Северной верфи началось строительство десятого траулера.

Фото: пресс-служба министерства обороны