На Северной верфи началось строительство десятого траулера

Траулер назвали в честь Виктора Ефимовича Соснина, всю профессиональную жизнь проработавшего в рыбодобывающей отрасли Дальнего Востока.

В четверг, 12 августа, на Северной верфи заложили новый траулер "Капитан Соснин", заказчиком которого выступила компания "Сахалин Лизинг Флот". Судно завершит серию из десяти траулеров-процессоров проекта 170701, строящихся на Северной верфи по контрактам с группой "Норебо". Об этом сообщили в пресс-службе верфи.

Мы научились вместе преодолевать сложности, с которыми сталкивались и продолжаем сталкиваться. Мы знаем, какие современные суда нужны нашему флоту, и наш опыт помогает верфи приобретать новые компетенции в области строительства высокотехнологичных судов рыбопромыслового флота. Впереди новая серия ярусоловов и новые интересные проекты, которые мы хотим реализовать на Северной верфи. заявил технический директор УК "Норебо" Павел Косолапо

По словам генерального директора Северной верфи Игоря Орлова, закладка этого судна по-настоящему знаковое событие. Траулер предназначен для лова и переработки сельди, минтая и других промысловых видов рыбы в акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Специалисты смогут почти полностью переработать рыбу на судне, выпускать мороженую рыбу, рыбное филе, икру и печень минтая, рыбный фарш и муку. Впервые для российских промысловых судов применена новая архитектура корпуса — капсулообразная форма носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow.

Четыре траулера из десяти буду работать в Дальневосточном бассейне, а остальные – в Северном.

Ранее мы писали, что первый фрегат проекта 22350М заложат в Петербурге в 2023 году.

Фото и видео: пресс-служба ПАО Судостроительный завод "Северная верфь"