Первый фрегат проекта 22350М заложат в Петербурге в 2023 году

Строительство начнут на судостроительном заводе "Северная верфь".

Головной фрегат океанской зоны проекта 22350М будет заложен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге в 2023 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

Само предприятие отказалось от каких-либо комментариев СМИ относительно данной информации.

Закладка головного фрегата проекта 22350М на "Северной верфи" запланирована на 2023 год, сразу после ввода в эксплуатацию нового эллинга. из сообщения источника ТАСС

Сейчас на судостроительном предприятии "Северная верфь" в процессе постройки находятся несколько фрегатов проекта 22350, два из которых - "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков" - уже переданы ВМФ. В настоящее время завод работает над шестью судами, в том числе модернизированными.

Ранее мы сообщали, что на Адмиралтейских верфях спустили на воду рыболовный траулер "Механик Сизов". Судно проекта СТ-192 предназначено для добычи рыбы. Сельдь и минтай ловят на Восточном побережье страны, в Охотском и Баренцевом морях.

Фото: Минобороны РФ