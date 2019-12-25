На Адмиралтейских верфях на воду спускают траулер "Механик Сизов"

Судно названо в честь ветерана рыбопромыслового флота, который отдал 30 лет жизни работе на судах китобойной флотилии.

На Адмиралтейских верфях началась церемония спуска на воду рыболовного траулера "Механик Сизов". За происходящим наблюдает корреспондент Piter.tv.

Судно проекта СТ-192 предназначено для добычи рыбы. Сельдь и минтай ловят на Восточном побережье страны, в Охотском и Баренцевом морях.

Траулер носит имя заслуженного ветерана рыбопромыслового флота старшего механика Владимира Сизова. Моряк посвятил работе на судах китобойной флотилии более 30 лет своей жизни.

Известно, что траулер построили в прошлом году для ООО "Русская рыбопромышленная компания".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в честь Дня ВМФ в Петербурге зажгли Ростральные колонны за час до праздника. Напомним, что сегодня центре Петербурга автобусы изменят маршруты.

Фото: Piter.tv