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В честь Дня ВМФ в Петербурге зажгли Ростральные колонны за час до праздника
Сегодня, 10:39
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В честь Дня ВМФ в Петербурге зажгли Ростральные колонны за час до праздника

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Экраны на Сенатской площади запустили трансляцию парада, который уже начался в Кронштадте.

В Петербурге в 10 утра дали огонь на Ростральных колоннах в честь Дня Военно-морского флота. Об этом сообщили свидетели в социальных сетях.

Праздник уже начался в Кронштадте. На экранах Сенатской площади можно увидеть трансляцию торжества, которая в этом году проходит без зрителей в связи с эпидемиологической обстановкой. 

В Петербурге парад техники откроется в 11:00. В акватории пройдут корабли, в небе покажут авиашоу, а на суше покажутся пешие колонны. Вечером в городе обещают показать световое шоу. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербург для участия в военно-морском параде прибыли корабли иностранных государств.

Фото: Pixabay

Теги: кронштадт, моряки, парад вмф, ростральные колонны
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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