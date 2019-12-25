В честь Дня ВМФ в Петербурге зажгли Ростральные колонны за час до праздника

Экраны на Сенатской площади запустили трансляцию парада, который уже начался в Кронштадте.

В Петербурге в 10 утра дали огонь на Ростральных колоннах в честь Дня Военно-морского флота. Об этом сообщили свидетели в социальных сетях.

Праздник уже начался в Кронштадте. На экранах Сенатской площади можно увидеть трансляцию торжества, которая в этом году проходит без зрителей в связи с эпидемиологической обстановкой.

В Петербурге парад техники откроется в 11:00. В акватории пройдут корабли, в небе покажут авиашоу, а на суше покажутся пешие колонны. Вечером в городе обещают показать световое шоу.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербург для участия в военно-морском параде прибыли корабли иностранных государств.

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