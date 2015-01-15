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В Петербург для участия в военно-морском параде прибыли корабли иностранных государств
Вчера, 22:37
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В Петербург для участия в военно-морском параде прибыли корабли иностранных государств

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Парад состоится 25 июля.

В Петербург для участия в главном военно-морском параде прибыли корабли иностранных государств. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 23 июля.

В военно-морском параде, который состоится 25 июля, примут участие фрегаты из Индии, Пакистана и Ирана. Корабли пройдут в парадном строю на большом Кронштадтском рейде. 

Главнокомандующий ВМФ Адмирал Николай Евменов заявил, что участие кораблей в параде способствует дальнейшему укреплению взаимопонимания между российскими военными моряками и моряками государств.  

Ранее стало известно, что из-за коронавируса главный военно-морской парад в Петербурге пройдёт без зрителей.

Фото: function.mil.ru

Теги: военно-морской парад, день вмф, корабли
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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