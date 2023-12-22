Корабли ВМФ России прибыли в Иран для участия в учениях

Корабли ВМФ России прибыли в Иран для участия в международных военно-морских учениях "Морской пояс безопасности 2024". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В учениях примут участие ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота. Экипажи приступили к отработке практических задач с кораблями ВМС Ирана и Китая. Также сообщается, что в ходе учения корабли трех стран выполнят совместное маневрирование и стрельбы по надводным и воздушным целям.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-28.
Видео: Минобороны России
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